(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Durigon: grande dolore per morte lavoratori Napoli, non abbassiamo la guardia

Roma, 25 lug. – “La morte di tre lavoratori che a Napoli erano impegnati in lavori di manutenzione in una palazzina provoca un grande dolore. Esprimiamo cordoglio alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Non abbasseremo mai la guardia sul fronte della prevenzione. Garantire a tutti i lavoratori luoghi sicuri è un obiettivo che deve trovarci uniti, politica e parti sociali, nel tenere sempre alta l’attenzione”.

Lo dichiara il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier