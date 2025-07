2° Comunicato stampa del 25.07.2025

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

MARCIANISE (CE) – CONTROLLI A TAPPETO DEI CARABINIERI: UN ARRESTO, UNA

DENUNCIA, SEQUESTRI E SANZIONI

Giornata intensa, quella di ieri 24 luglio, per i Carabinieri della

Compagnia di Marcianise, impegnati in un’operazione straordinaria di

controllo del territorio nei comuni di competenza, condotta con il supporto

del nucleo cinofili di Sarno con cane antidroga “Attila”.

Durante l’attività, protrattasi per l’intera giornata, a Marcianise, i

militari della locale Stazione hanno arrestato un 37enne del posto, già

sottoposto agli arresti domiciliari. L’uomo è stato raggiunto da

un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare, emessa dal Tribunale di

Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere, a seguito di ripetute violazioni

delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria. Dopo le formalità di

rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Santa Maria Capua

Vetere.

A Orta di Atella, invece, i Carabinieri hanno eseguito una misura cautelare

di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, nei

confronti di un 48enne del posto, accusato di maltrattamenti nei confronti

dell’ex coniuge. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di

Napoli Nord.

A Gricignano di Aversa, i militari della locale Stazione hanno denunciato in

stato di libertà un 42enne di Teverola, sorpreso in flagranza di furto

all’interno di un supermercato. L’uomo aveva tentato di sottrarre generi

alimentari per un valore complessivo di circa 300 euro.

Complessivamente, nel corso del servizio sono stati impiegati 23 militari e

11 pattuglie. Sono state controllate 110 persone e 77 veicoli. Sequestrati 2

grammi di hashish e 1,2 grammi di cocaina. È stata inoltre contestata una

violazione per uso personale di sostanze stupefacenti. Sono state elevate 15

contravvenzioni al Codice della Strada, per un totale di circa 7.000 euro di

sanzioni. Sette i veicoli sequestrati o sottoposti a fermo amministrativo, e

altrettante le patenti di guida ritirate.