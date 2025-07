1° comunicato stampa del 25.07.2025

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

CASERTA. I CABINIERI ARRESTANO 26ENNE PER DETENZIONE AI FINI DI SPACCIO DI

SOSTANZA STUPEFACENTE. DENUNCIATO ANCHE IL PASSEGGERO PER FALSA ATTESTAZIONE

A PUBBLICO UFFICIALE.

Nella serata del 24 luglio u.s., i Carabinieri della Sezione Radiomobile

della Compagnia di Caserta, nell’ambito di un servizio di controllo del

territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia

di stupefacenti, hanno tratto in arresto, in questo centro cittadino, un

26enne del posto, resosi responsabile del reato di detenzione ai fini di

spaccio di sostanza stupefacente.

Il predetto, notato aggirarsi con atteggiamento sospetto in via Rossetti a

bordo di un’autovettura Fiat 500L, è stato sottoposto a controllo di

polizia. Alla vista dei militari, ha opposto resistenza, strattonando e

spintonando gli operanti nel tentativo di eludere il controllo.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in

possesso di gr. 3,12 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, suddivisa in

dosi pronte per la cessione, nonché della somma in contanti di euro 140,00,

ritenuta provento dell’attività illecita.

Nel medesimo contesto, il passeggero dell’autovettura, un 30enne, è stato

denunciato in stato di libertà per il reato di falsa attestazione a pubblico

ufficiale sull’identità personale, avendo fornito generalità non veritiere

al momento del controllo.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione

della competente Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.