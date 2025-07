San Jacopo, al via ad Altopascio la seconda edizione di Convivium. Medioevo e Ospitalità | Comunicato stampa e foto

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Convivium

Medi oevo e Ospi talità

25 Luglio Ore 20:00

Samue

bardi

Altopascio – Centro Storico

Programma

Piazza Garibaldi

Ore 18,00

Apertura Villaggio Medievale

Tamburini e Musici dell’ Ass. Contrade

S. Paolino e Gruppo Storico di

Casteldurante

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio) Il

Battiloro

Ore 18,30

Lezione aperta di incisione su marmo

Ass. Contrade S. Paolino

Esibizione danze storiche

Lo Studiorum Lucca

Ore 19,00

Le Miniature nel medioevo

Ass. Contrade S. Paolino

L’uomo in armatura, momento didattico

Compagnia delle Sàrtie

Ore 19,30

La panificazione

Ass. Contrade S. Paolino

Lezione aperta di Falconeria

Il Falconiere del Granducato di Toscana

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio)

Il Battiloro

Piazza Ospitalieri

Ore 20,30

Esibizione danze storiche

Lo Studiorum Lucca

Lezione aperta di cornamusa medievale

Ass. Contrade S. Paolino

Scherma storica

Compagnia delle Sàrtie

Ore 21,00

Falconeria, volo dell’avvoltoio e

“falconieri per un giorno”

Il Falconiere del Granducato di Toscana

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio)

Il Battiloro

Ore 20,00

Le Miniature nel medioevo

Ass. Contrade S. Paolino

Le candele nel Medioevo

Ass. Contrade S. Paolino

1° Torneo Convivium gara di arceria

medievale

Compagnia delle Sàrtie

Jullaria dell’andar suonando e cantando

Folet D’La Marga

Ore 21,30

Piazza Ricasoli

Tamburini e Musici dell’

Ass. Contrade S. Paolino e Gruppo storico

di Casteldurante

Ore 23,00

Scherma storica

Compagnia delle Sàrtie

Lezione aperta di cornamusa medievale

Ass. Contrade S. Paolino

Ore 23,30

Chominciamento de foco

Folet D’La Marga

Ore 24,00

Esibizione danze storiche

Lo Studiorum Lucca

Tamburini e Musici dell Ass. Contrade

S. Paolino e Gruppo Storico di

Casteldurante

Chiusura villaggio medievale

Giochi medievali

Ass. Contrade S. Paolino

Ore 22,00

Musica, teatro e giocoleria: storie lontane por ringraziar l’ospitalità della città

di Altopascio ed il profumo del suo pane.

Folet D’La Marga

Il Coramaio (Lavorazione del cuoio)

Il Battiloro

Le candele nel Medioevo

Ass. Contrade S. Paolino

Ore 22,30

Falconeria: esibizione notturna rapaci

Il Falconiere del Granducato di Toscana

Lezione aperta di balestre

Ass. Contrade S. Paolino

Sabato 26 luglio

Ore 10,00

Conferenza (sala Granai):

Altopascio, non solo pane e

pellegrini: svelando i segreti

del guardaroba medievale a

cura della dott.ssa Sara Paci

Piccolo

onvivium: Medioevo e Ospitalità è una manifestazione organizzata da

Contrade San Paolino APS con il patrocinio del Comune di Altopascio, che

ha l’intento di trasmettere l’amore per la cultura e la storia medievale.

L’Associazione Contrade di San Paolino nasce nel 1991, con l’intento di rievocare le origini e la storia di Lucca durante il periodo medioevale di fine XIV

secolo. L’associazione comprende vari soci di ogni età divisi in tre gruppi

principali: balestrieri, musici e figuranti. L’associazione svolge vari eventi

rievocativi sul territorio lucchese come Lucca Medievale da essa organizzata

e i pali cittadini di San Paolino e di Santa Croce e fuori da territorio cittadinopartecipa gareggiando con la balestra grande da banco ai tornei e al campionato nazionale LITAB.

Momenti didattici a cura di :

Ass. Contrade San Paolino

Armoraio, Barattiere, Ceraio, Fabbro e Arrotino, Falegname, Miniatore, Monetiere, Musico, Panettiere, Ricamatore, Sarto, scalpellino, Tessitore, Tornitore, Vasaio, Zoccolaio

Gruppo storico Casteldurante

Il Battiloro

Sa m ue

ba rdi

COMUNE DI

ALTOPASCIO

