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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – on line l’avviso per l’assegnazione degli spazi espositivi del mercato natalizio in programma su via Venezia dal 4 dicembre al 6 gennaio

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - ONLINE L'AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI DEL MERCATINO NATALIZIO IN PROGRAMMA DAL 4 DICEMBRE

DOMANDE ENTRO IL 13 NOVEMBRE

Come ogni anno, infatti, saranno installate le tradizionali casette destinate alla promozione e alla vendita di prodotti artigianali, di opere d'ingegno creativo e di prodotti agroalimentari tipici e biologici. Il mercatino resterà aperto tutti i giorni, compresi quelli festivi, dalle ore 10 alle 22.30 (il 23 dicembre l'apertura sarà consentita fino alle ore 24).

Gli spazi disponibili saranno così suddivisi:

· 12 casette saranno destinate ad artigiani, hobbisti e operatori dell'artigianato artistico , di opere d'ingegno creativo, di manufatti realizzati con materiali di recupero e articoli vintage

· 8 casette saranno riservate agli operatori del settore agroalimentare e delle produzioni tipiche locali;

· 2 casette andranno alle associazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla normativa vigente e agli organismi senza scopo di lucro operanti nel campo della solidarietà sociale.

Possono presentare domanda artigiani, hobbisti e operatori dell'ingegno creativo che realizzano direttamente manufatti artigianali e opere creative o prodotti ottenuti mediante il riutilizzo e il recupero di materiali, nonché operatori che espongono oggetti vintage originali dell'epoca di produzione (realizzati tra venti e cento anni fa); artigiani alimentari, imprenditori agricoli, coltivatori diretti, produttori di specialità agroalimentari tradizionali, biologiche e tipiche pugliesi; associazioni di volontariato e organismi senza finalità di lucro.

Sarà ammessa la vendita di prodotti coerenti con le finalità e il tema natalizio della manifestazione, tra cui decorazioni e addobbi natalizi, presepi, articoli artigianali, candele, bigiotteria realizzata a mano, accessori di abbigliamento artigianale, articoli vintage, manufatti ottenuti dal recupero di materiali, prodotti agroalimentari tipici pugliesi, biologici e dolciari tradizionali.

(AGENPARL)
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