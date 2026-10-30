Varato il piano traffico per la Giornata Nazionale dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - il piano traffico per la Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate
Benevento, 30 ottobre – Nella mattinata di mercoledì 4 novembre, a partire dalle ore
Giornata Nazionale dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate che culminerà
nella consueta deposizione della corona d'alloro ai piedi del Monumento dei
Caduti.
Per l'occasione, con attuazione graduale e
progressiva dalle ore 7:00 fino a cessate esigenze subordinate alla conclusione
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Ufficio Informazione Istituzionale del Comune di Benevento