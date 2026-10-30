Regione Basilicata, Cicala: Agricoltura, retribuzioni contrattuali +3,3%

(AGENPARL) - Roma, 30 Ottobre 2026 - Secondo i dati diffusi oggi dall’Istat, a settembre le retribuzioni contrattuali orarie in agricoltura sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2025. È la crescita tendenziale più alta tra i comparti rilevati: +2,6% nell’industria, +2,1% nei servizi privati e +3,2% nella pubblica amministrazione.
“È un segnale significativo, che conferma il valore del lavoro agricolo e delle professionalità che sostengono le nostre filiere – dichiara l’assessore regionale alle Politiche agricole, Carmine Cicala – In una fase complessa per l’economia, l’agricoltura si conferma un comparto strategico, che merita attenzione, investimenti e politiche capaci di accompagnarne la crescita, anche in Basilicata”.
“Va riconosciuto il lavoro del Ministro Francesco Lollobrigida e del MASAF – ha continuato – che hanno messo in campo misure concrete per sostenere le imprese agricole davanti all’aumento dei costi di produzione, tra cui il recente contributo da 60 milioni di euro per il carburante agricolo. Ringrazio il Ministro e il Ministero per l’impegno a tutela della capacità produttiva e della competitività del comparto, con cui continuiamo a lavorare in piena sintonia”.