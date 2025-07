Rispettare i diritti fondamentali quando si affronta la strumentalizzazione dei migranti

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Alcuni paesi extra-UE sfruttano sempre più migranti e rifugiati per esercitare pressioni sull’UE e sulle sue frontiere esterne. Mentre i paesi dell’UE reagiscono costruendo recinzioni e limitando le procedure di asilo, un nuovo documento di posizione dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA) sottolinea come i paesi possano affrontare tali pressioni in modo legale e legittimo. Sottolinea che l’UE deve rispondere punendo i responsabili della strumentalizzazione, piuttosto che migranti e rifugiati, che spesso non sono consapevoli di essere utilizzati.

Secondo il diritto dell’UE, la strumentalizzazione dei migranti si verifica quando i paesi li utilizzano come strumento di pressione politica con tale intensità da mettere oggettivamente a rischio funzioni statali essenziali. In tali situazioni, il diritto dell’UE consente ai paesi di limitare temporaneamente alcuni diritti fondamentali per far fronte alla situazione.

Tuttavia, alcuni diritti, come il divieto di tortura o il rimpatrio in luoghi in cui la loro vita e la loro libertà sono a rischio (non-refoulement), sono assoluti. Non possono essere limitati in nessuna circostanza.

L’ultimo documento di posizione della FRA descrive quattro tipologie di misure per contrastare la strumentalizzazione dei migranti e dei rifugiati nel pieno rispetto dei diritti fondamentali:

Prendere di mira gli attori che strumentalizzano i migranti : i paesi dell’UE possono adottare misure per contrastare il traffico di migranti sponsorizzato dallo Stato, imporre sanzioni agli Stati ostili o limitare i visti per le persone provenienti da tali paesi. Non dovrebbero punire le persone strumentalizzate o le organizzazioni umanitarie che le sostengono.

: i paesi dell’UE possono adottare misure per contrastare il traffico di migranti sponsorizzato dallo Stato, imporre sanzioni agli Stati ostili o limitare i visti per le persone provenienti da tali paesi. Non dovrebbero punire le persone strumentalizzate o le organizzazioni umanitarie che le sostengono. Gestione degli arrivi di migranti – I paesi dell’UE hanno il dovere di trattare i migranti con umanità e di consentire loro l’accesso alle procedure di asilo. In base al nuovo Patto Asilo e Migrazione dell’UE , i paesi potranno chiedere più tempo per registrare e trattare le domande di asilo alle frontiere. Potranno inoltre rimpatriare più rapidamente i richiedenti respinti.

– I paesi dell’UE hanno il dovere di trattare i migranti con umanità e di consentire loro l’accesso alle procedure di asilo. In base al nuovo Patto Asilo e Migrazione dell’UE , i paesi potranno chiedere più tempo per registrare e trattare le domande di asilo alle frontiere. Potranno inoltre rimpatriare più rapidamente i richiedenti respinti. Collaborazione con le compagnie di trasporto – I paesi dell’UE possono adottare diverse misure per gestire le compagnie che trasportano migranti verso i confini dell’UE. Queste vanno dalla formazione del personale delle compagnie aeree alla revoca delle licenze delle compagnie di viaggio per operare nell’UE.

– I paesi dell’UE possono adottare diverse misure per gestire le compagnie che trasportano migranti verso i confini dell’UE. Queste vanno dalla formazione del personale delle compagnie aeree alla revoca delle licenze delle compagnie di viaggio per operare nell’UE. Rispondere alla militarizzazione delle frontiere – la sfumatura dei confini tra misure di gestione delle frontiere (in cui si applica il diritto dell’UE) e misure militari (che in gran parte esulano dall’ambito di applicazione del diritto dell’UE) rischia di compromettere la tutela dei diritti fondamentali. Il documento sottolinea che qualsiasi attività volta a gestire migranti e rifugiati alle frontiere deve essere conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE.

Citazione del direttore della FRA, Sirpa Rautio :

L’uso dei migranti come strumento politico non è una novità. Ma le risposte a questo problema non devono oscurare la realtà umana. Invece di punire migranti e rifugiati che vengono usati e abusati per scopi politici, i paesi dell’UE devono indirizzare le loro misure contro gli attori ostili. Alcune delle attuali risposte alla strumentalizzazione potrebbero minare la tutela dei diritti fondamentali alle frontiere dell’UE, incluso il diritto di asilo. Non devono diventare un modello per il trattamento di tutti i migranti e i rifugiati che attraversano la frontiera senza autorizzazione.