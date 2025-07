(ACON) CULTURA. BORDIN A SAN GIORGIO: BANDA MODELLO CITTADINANZA ATTIVA

(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 Presidente consegna sigillo Cr per i 40 anni dell’istituzione

musicale. Inaugurata mostra di ProgettoAutismo Fvg

(ACON) San Giorgio di Nogaro (Ud), 21 lug – Un evento tra arte,

musica e solidariet? ha celebrato il quarantennale della Nuova

banda comunale di San Giorgio di Nogaro, culminato con la

consegna del sigillo del Cr al presidente della banda, Luigi

Indri, da parte del massimo esponente dell’Assemblea legislativa

regionale, Mauro Bordin.

L’iniziativa, inserita nella settimana #Iovivoacolori, dedicata

alla celebrazione delle differenze e alla forza dell’espressione

inclusiva, ha visto una straordinaria partecipazione di

cittadini, istituzioni e realt? associative del territorio.

Nel suo intervento, il presidente Bordin ha sottolineato il

valore simbolico e concreto dell’esperienza della banda comunale,

evidenziando come essa rappresenti “un modello di cittadinanza

attiva e responsabile” che va oltre la musica: “Celebriamo

quarant’anni di una realt? musicale che ha educato intere

generazioni alla bellezza e all’impegno. Questa banda, oggi, non

compie solo un anniversario: testimonia e rappresenta una

comunit? che costruisce, ogni giorno”.

Con queste parole, Bordin ha consegnato nelle mani di Luigi Indri

il sigillo del Consiglio regionale, riconoscendo il ruolo

centrale che la banda ha avuto nella promozione culturale e

sociale del territorio.

La serata si ? aperta con l’inaugurazione di una toccante mostra

d’arte organizzata insieme all’associazione ProgettoAutismo Fvg:

quadri realizzati da giovani che, attraverso il linguaggio

visivo, raccontano emozioni, visioni e mondi interiori.

Un’esposizione intensa, che ha saputo coinvolgere i tanti

presenti, mostrando quanto l’arte possa essere un ponte tra le

persone.

A seguire, un concerto-evento benefico ha animato la piazza, con

l’intero ricavato destinato proprio al sodalizio ProgettoAutismo

Fvg, associazione regionale impegnata nel sostegno a persone

autistiche e alle loro famiglie.

Il presidente della banda, Luigi Indri, ha ricordato l’importanza

di legare la celebrazione a un’azione concreta:

“Non ci occupiamo solo di musica, ma anche di promuovere

l’attivit? sociale. Nel nostro piccolo, cerchiamo di contribuire

allo sviluppo della societ? del paese. Lo facciamo in molti modi:

uno di questi ? la nostra scuola di musica, dove oggi formiamo 86

ragazzi. Non imparano soltanto a suonare, ma a crescere come

uomini e donne, consapevoli e responsabili”.

Elena Bulfone, Presidente di ProgettoAutismo Fvg, ha ringraziato

la comunit? per l’accoglienza e ha illustrato il progetto di

cohousing in corso a Feletto Umberto: “Seguiamo 98 persone con

autismo, dai bambini agli adulti. Il ricavato della serata sar?

destinato alla costruzione di una casa per 32 famiglie.

L’inclusione vera si costruisce insieme, ogni giorno.”

Presenti anche le autorit? locali: il sindaco Pietro Del Frate,

la vicesindaca Caterina Taverna e l’assessore Alessio Cristin,

che ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

