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Agroalimentare

IL MINISTRO DELL’AGRICOLTURA LOLLOBRIGIDA IN VISITA ALLO STAND DEL CONSORZIO AGRARIO DI PARMA A FAZI 2026

Floriana CutiniBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Ospiti del presidente del CAP Giorgio Grenzi e del direttore Roberto Maddè, ilMinistro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, insieme al presidente di Coldiretti Ettore Prandini e al direttore generale di Consorzi Agrari d’Italia Marco Allaria Olivieri, hanno visitato lo spazio espositivo che il Consorzio Agrario di Parma ha allestito nell’ambito di FAZI 2026 la fiera nazionale della zootecnica alle Fiere del Garda a Montichiari (Bs). Da sempre luogo ideale per la presentazione di innovazione a 360° per l’intero settore, la fiera bresciana ha consentito al Consorzio ducale di presentare ai rappresentanti istituzionali e ad un nutrito numero di allevatori interessati il sistema di alimentazione automatizzata in stalla tecnologicamente avanzato, in collaborazione con il gruppo finlandese Pellon. 

(AGENPARL)
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