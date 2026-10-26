Caro-spesa e importazioni: Cia sfata il mito del cibo estero a basso costo. Podella: “Speculazione e prezzi sotto costo mettono a rischio il futuro dell’agricoltura italiana”

(AGENPARL) - Roma, 26 Ottobre 2026 - Lamezia Terme – La narrazione secondo cui le merci e le materie prime agroalimentari importate dall’estero rappresentino una garanzia di risparmio per i consumatori si sta rivelando un’illusione. Mentre i media e i social media continuano a evidenziare i costanti rincari sui banchi della Grande Distribuzione Organizzata (GDO), emerge con chiarezza una realtà ben diversa: i prodotti esteri non solo non costano meno, ma subiscono anch’essi forti rincari, alimentando dinamiche speculative a danno dei cittadini e dei produttori locali.
Sulla questione interviene Nicodemo Podella – Presidente regionale di Cia-Agricoltori Italiani della calabria – denunciando le storture della filiera:
“La favola raccontata dalle multinazionali dell’agroalimentare e dalla GDO non regge più alla prova dei fatti. L’importazione massiccia di prodotti da Paesi terzi non garantisce affatto il risparmio per le famiglie, né tantomeno offre certezze sull’approvvigionamento alimentare del Paese. Al contrario, questo sistema finisce per continuare a favorire unicamente la speculazione finanziaria e commerciale.”
Cia-Agricoltori Italiani lancia un forte richiamo alle istituzioni e al Governo affinché analizzino con attenzione e prospettiva quanto sta accadendo nei mercati e nei campi italiani.
“Non si tratta di fare allarmismo, ma di prendere atto di una realtà drammatica che tutti stanno già toccando con mano,” prosegue Podella. “Gli agricoltori italiani sono costretti a vendere sotto i costi di produzione. Di fronte a questa insostenibilità economica, le aziende saranno costrette a ridurre le produzioni o, nel peggiore dei casi, a chiudere. È fondamentale chiedersi: cosa succederà al Paese se la nostra agricoltura si ferma?”
Cia ribadisce l’urgenza di un piano d’azione governativo attento alle dinamiche di mercato, capace di tutelare il reddito degli agricoltori italiani, bloccare le speculazioni, contrastare le pratiche sleali e garantire ai consumatori un cibo tracciabile, sostenibile e al giusto prezzo.