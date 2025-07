(ARC) Cultura: Anzil, con Muti a Villa Manin si celebra la musica

(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 Trieste, 20 lug – “Oggi c’? l’orgoglio di ospitare in Friuli

Venezia Giulia, nel suggestivo comprensorio di Villa Manin, come

unica data del Nordest, un evento di prestigio assoluto che

celebra il valore della musica attraverso la direzione del

maestro Muti. Un artista italiano ammirato in tutto il mondo, il

quale, con questa orchestra, ha costruito in vent’anni

un’esperienza unica, dando fiducia e futuro a centinaia di

giovani musicisti e dimostrando una visione educativa e artistica

altamente meritoria”.

Lo ha detto oggi a Villa Manin di Passariano (Codroipo) il

vicegovernatore con delega alla Cultura, Mario Anzil, poco prima

dell’inizio del concerto dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

diretta da Riccardo Muti.

Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, questo

evento si inserisce in una programmazione culturale regionale

fortemente dinamica e attrattiva. “Un’energia – ha aggiunto Anzil

– alimentata da Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della

cultura 2025, in un’ottica di coinvolgimento di tutto il

territorio regionale”.

Il vicegovernatore, infine, ha parlato del rilancio di Villa

Manin, la cui straordinaria cornice si conferma un luogo

identitario e simbolico della regione, capace di unire storia,

bellezza e cultura, diventando un punto di riferimento per

iniziative di alto profilo che trovano il gradimento del pubblico

e promuovono il Friuli Venezia Giulia nel panorama nazionale e

internazionale.

