2° comunicato stampa del 20.07.2025

(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 Lgt. C.S. Adolfo Pascarella

Comando Provinciale Carabinieri di Caserta

Aliquota Comunicazione e Stampa

AVERSA (CE) – CONTROLLI STRAORDINARI NELLE AREE DELLA MOVIDA: DENUNCE,

SEQUESTRI E SANZIONI PER OLTRE 8.000 EURO

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Aversa hanno eseguito

un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al

contrasto dei fenomeni di illegalità diffusa nelle zone interessate dalla

“movida” cittadina.

Al termine del servizio il bilancio è stato di tre persone denunciate in

stato di libertà per diverse violazioni.

In particolare, un 50enne di Lusciano è stato sorpreso alla guida della

propria autovettura in evidente stato di alterazione psicofisica dovuto

all’assunzione di alcolici. L’uomo è stato fermato durante un controllo

stradale e denunciato.

Un 40enne di origini marocchine, residente a Parete, è stato invece sorpreso

in una pubblica via mentre consumava bevande alcoliche in orario notturno,

in violazione al divieto imposto da un’ordinanza sindacale vigente.

Infine, un 21enne di Aversa, controllato a bordo della sua Fiat Panda nera,

è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo spara-pallini con gel

idratante. Secondo quanto emerso dalle indagini, l’arma sarebbe stata

utilizzata nei giorni precedenti in via Seggio e via De Jasi per colpire

alcuni passanti.

Nel corso del medesimo servizio sono state inoltre elevate 35

contravvenzioni al Codice della Strada, per infrazioni quali: guida senza

patente, mancata copertura assicurativa, circolazione senza casco o cintura

di sicurezza. In totale, sono stati sottoposti a sequestro penale 3 veicoli,

2 a sequestro amministrativo e 8 a fermo. Le sanzioni amministrative

ammontano complessivamente a 8.306,00 euro.

Complessivamente, sono state controllate 195 persone e 94 veicoli.