(ACON) MOSTRE. BORDIN: RAGGI E ARCHITETTURE-VILLE DI LIGNANO ESEMPIO VIRTUOSO

(AGENPARL) - Roma, 19 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 19 July 2025 (ACON) Lignano, 19 lug – Inaugurata a Lignano Pineta la mostra

Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano, allestita negli spazi

del condominio Pineta Palace, in piazza del Sole. L’esposizione,

visitabile fino al 21 settembre con ingresso gratuito, ha aperto

le porte al pubblico alla presenza di numerosi cittadini,

rappresentanti del mondo culturale, istituzionale e accademico.

Promossa dall’associazione Raggi e ArchiTetture – Ville di

Lignano, presieduta da Sabrina Mazza, la mostra offre un

affascinante dialogo tra le fotografie di Giorgio Casali e le

architetture firmate da Gianni Avon, impreziosite dai mosaici del

padre, Gino Avon. Presenti anche un omaggio della Scuola

mosaicisti del Friuli e i progetti innovativi degli studenti del

Dpia – Universit? di Udine, che rielaborano in chiave

contemporanea il patrimonio edilizio lignanese, con il

coordinamento del professore Alberto Sdegno.

Alla cerimonia inaugurale ? intervenuto anche il presidente del

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che

ha voluto sottolineare il valore culturale dell’iniziativa: “La

mostra Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano rappresenta un

esempio virtuoso di valorizzazione del patrimonio architettonico

moderno del nostro territorio. Iniziative come questa

contribuiscono a far conoscere e riscoprire l’identit? culturale

e storica di Lignano, un luogo che non ? solo meta turistica, ma

anche un laboratorio di idee, forme e visioni architettoniche che

hanno segnato il secondo Novecento”.

Bordin ha poi elogiato la capacit? del progetto di coinvolgere

diverse generazioni e competenze: “La presenza in mostra di opere

fotografiche di Giorgio Casali, le architetture di Gianni Avon e

i mosaici di Gino Avon, insieme ai lavori della Scuola Mosaicisti

del Friuli e degli studenti dell’Universit? di Udine, dimostra

come il dialogo tra generazioni e linguaggi artistici sia una

chiave fondamentale per costruire memoria e futuro. ? un progetto

che intreccia arte, formazione e territorio in modo innovativo e

coinvolgente”.

Infine, il presidente ha ribadito l’impegno delle istituzioni a

fianco della cultura regionale: “Come Regione siamo orgogliosi di

sostenere e partecipare a eventi che mettono in rete

professionalit?, istituzioni e cittadini, promuovendo la

conoscenza e la tutela del nostro patrimonio culturale. Ringrazio

l’associazione Raggi e ArchiTetture – Ville di Lignano per il suo

impegno e per questa importante mostra che rende omaggio alla

bellezza e all’ingegno friulano”.

Dopo l’introduzione della presidente Sabrina Mazza, sono seguiti