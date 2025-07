(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 Roma, Durigon: denuncia contro vandali manifesti Lega è azione doverosa

Roma, 17 lug. – “La Lega non si farà mettere a tacere da chi in maniera illegale tenta di imbavagliare gli avversari politici con certi mezzucci che nulla hanno a che vedere con un dibattito civile e basato sui principi di libertà e democrazia in cui crediamo fermamente. Denunciare chi ha imbrattato e strappato i nostri manifesti sul decreto sicurezza che abbiamo fortemente voluto per tutelare i cittadini onesti e perbene è un’azione giusta e doverosa”.

Così il vice segretario della Lega Claudio Durigon.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier