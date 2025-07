(AGENPARL) - Roma, 17 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 17 July 2025 CARABINIERI ARRESTANO UOMO DI 37ANNI, GRAVEMENTE INDIZIATO DI TENTATO FURTO

Lo scorso pomeriggio, in piazza 12 Ottobre 1492, nel quartiere Garbatella,

un cittadino etiope, di 37 anni, con precedenti e senza fissa dimora, è

stato fermato da una pattuglia dei Carabinieri della Stazione Garbatella, in

transito, mentre cercava di forzare la portiera di un’autovettura in sosta,

armato di 2 uncini metallici, nel tentativo di aprirla per rovistare al suo

interno. Notata la scena, i Carabinieri sono intervenuti immediatamente

bloccandolo in flagranza e sequestrando anche i due uncini. A seguito delle

verifiche, i militari hanno accertato che l’uomo, poco prima, aveva forzato

anche lo sportello e lo specchietto di un’altra autovettura parcheggiata a

poca distanza.

Il 37enne è stato arrestato e portato in caserma, in attesa del rito

direttissimo, in quanto è gravemente indiziato del reato di tentato furto

aggravato.