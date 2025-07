(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 Scuola, Marti (Lega) e Bucalo (FdI): Tutela assicurativa è risultato storico per sicurezza studenti e docenti

Roma 16 lug.- “L’approvazione dell’emendamento che rende strutturale la tutela assicurativa per studenti e personale docente rappresenta un risultato storico per la scuola italiana. Dopo le prime sperimentazioni, la maggioranza ha mantenuto l’impegno preso, trasformando questa misura in una garanzia permanente a partire dall’anno scolastico 2025/2026. Si tratta di un investimento straordinario che testimonia l’attenzione concreta del governo per la sicurezza nei luoghi di formazione e di lavoro. Ringraziamo i ministri Calderone e Valditara aver trasformato una promessa in realtà. Questa misura rappresenta un passo fondamentale verso la creazione di una vera cultura della sicurezza, proteggendo al contempo i nostri studenti e valorizzando il lavoro degli insegnanti. La scuola italiana meritava questa tutela e oggi possiamo dire di averla garantita”.

Lo dichiarano il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione cultura, istruzione, ricerca e sport a Palazzo Madama, e la senatrice (Fdi) Ella Bucalo, relatori del provvedimento.

