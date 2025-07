CS PIANO ENERGETICO ASSESSORE CANI

(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

PIANO ENERGETICO REGIONALE, AVANZA IL LAVORO DELLA CABINA DI REGIA. L’ASSESSORE CANI: “L’OBIETTIVO È CONCLUDERE L’AGGIORNAMENTO ENTRO L’ANNO”

C agliari, 16/07/2025

“Il nostro obiettivo è quello di concludere l’aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale entro l’anno”. Lo ha detto l’assessore dell’Industria Emanuele Cani al termine della terza riunione della Cabina di regia politica istituzionale per la revisione del PEARS, alla quale hanno preso parte ieri sera anche gli assessori dell’Ambiente Rosanna Laconi, degli Enti Locali Francesco Spanedda e dei Lavori Pubblici Antonio Piu.

Nel corso dell’incontro, il professor Alfonso Damiano dell’Università di Cagliari, che guida il Gruppo di coordinamento tecnico, ha illustrato l’avanzamento dei lavori. Nello specifico, è stato richiamato lo stato del sistema energetico elettrico regionale con i dati aggiornati relativi alla domanda, alla produzione e allo stato di avanzamento rispetto al burden sharing. Nell’occasione è stato anche presentato il “simulatore di supporto alle decisioni”, sviluppato dall’ateneo cagliaritano, e i risultati di alcuni casi studio rappresentativi per la Sardegna. Sono stati inoltre illustrati i dati raccolti e aggiornati al 2024 relativi alla domanda di energia termica nel settore industriale e i dati relativi alle emissioni di CO2.

“Il Piano Energetico è uno strumento fondamentale per delineare il futuro della Sardegna non solo dal punto di vista energetico ma anche sotto il profilo ambientale, del benessere dei cittadini e della competitività del sistema produttivo, per questo vogliamo definirlo con una solida base scientifica ma con il supporto di tutti i soggetti coinvolti, che anche ieri hanno aderito numerosi alla riunione”, spiega l’assessore Cani.

Della Cabina di regia fanno parte, oltre alla presidente della Regione e agli assessori interessati, le università di Cagliari e Sassari, le società Sotacarbo, Sardegna Ricerche, SardegnaIT, e i rappresentanti delle principali associazioni, organizzazioni datoriali e sindacali, ordini professionali e reti delle professioni tecniche.

