DERMATITE NODULARE DEI BOVINI, IN ARRIVO I VACCINI. BARTOLAZZI IN COMMISSIONE: “CAMPAGNA A TAPPETO SUBITO PER STRONCARE IL VIRUS”

“Il vaccino è arrivato oggi in Italia dal Sudafrica e dopo le necessarie operazioni di sdoganamento potrà essere trasferito in Sardegna, dove sarà distribuito alle Asl per l’inizio immediato della campagna di vaccinazione. Si inizia a partire dai primi giorni della prossima settimana, nel solco delle indicazioni già ricevute dal centro di referenza di Teramo e degli accordi intercorsi fra il Ministero e la Commissione europea nelle more dell’approvazione del decreto sul piano vaccinale, il cui via libera è ugualmente previsto nelle prossime ore”. Al termine dell’audizione allargata in Commissione Sanità, l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi ha riferito gli ultimi aggiornamenti sul piano di contrasto alla Lumpy Skin Disease, o dermatite nodulare dei bovini, che conta ad oggi 19 focolai nell’isola. “La malattia, veicolata attraverso un agente esterno, presenta un basso grado di diffusione, di circa tre contagi per animale infetto. Per questo abbiamo ragionevoli speranze che con l’avvio della campagna vaccinale, prevista a tappeto in tutta l’isola, il virus smetterà rapidamente di circolare”.

L’assessore riassume i numeri attuali della malattia in Sardegna: “Gli animali contagiati sono per ora poco più di 150, 23 i casi di decesso, 1507 i capi complessivamente presenti nelle aree-focolaio, che purtroppo dovranno essere tutti abbattuti poiché non è stato possibile applicare alcuna deroga rispetto al Regolamento europeo al quale siamo sottoposti come regione e come paese, pena blocco totale della Sardegna per un tempo indeterminato. Lo stamping out massivo, al quale ci dobbiamo purtroppo adeguare, è dunque il male minore, ma se agiamo ora con prontezza potremo limitare considerevolmente i danni. Sul fronte dei ristori e delle misure di profilassi e prevenzione abbiamo stanziato oggi in assestamento una cifra importante di nove milioni. Garantite anche le coperture del ministero”.

“Infine- conclude Bartolazzi- per quanto riguarda gli abbattimenti, Ares ha già chiuso la gara con le le imprese referenti per lo smaltimento e le Aziende Sanitarie, coi relativi servizi veterinari locali, sono state già informate in merito”.

