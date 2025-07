(AGENPARL) - Roma, 12 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Comunicato stampa

Una donazione della Lilt per potenziare il Centro Oncologico Modenese

Modena, venerdì 11 luglio 2025 – I volontari della LILT Lega Italiana Lotta Tumori vicini al Centro Oncologico Modenese. L’Associazione ha donato il frutto delle iniziative di raccolta fondi dei volontari, tenutesi nel 2024 all’acquisto di apparecchiature per il monitoraggio dei pazienti. Si tratta di quattro monitor multi parametrici portatili.

La consegna è avvenuta al Centro Oncologico. I donatori erano guidati dal Segretario Provinciale Gianluca Grazioli dal dottor Roberto Sabatini, Oncologo dell’Oncologia Medica diretta dal prof. Massimo Dominici, dal dottor Amedeo Vasile, Coordinatore Infermieristico del Day Hospital e dalla dottoressa Maria De Santis, Coordinatrice infermieristica della Medicina Oncologica, diretta dal dottor Giuseppe Longo. Con loro una rappresentanza dei sanitari.

Il Presidente Lega Italiana Lotta Tumori Modena Claudio Dugoni, ha ringraziato “tutte le volontarie del Gruppo Aurora di LILT che hanno scelto di destinare il frutto delle iniziative di raccolta fondi, tenutesi nel 2024 all’acquisto degli apparecchi. La Lilt ha sempre dedicato e continua a dedicare senza soste le proprie energie alla diffusione della “cultura della prevenzione oncologica” come metodo di vita e al supporto ai reparti di cura, in particolare al Centro Oncologico Modenese e la Radioterapia del Policlinico. Ringrazio anche Federico Benincasa che con la Sua Modena Benny Cup che ha riposto fiducia in LILT e ci ha aiutato con una donazione per ricordare ed onorare il papà Lorenzo. Sono stati tanti i cittadini che ci hanno sostenuto. Il nostro impegno è trasformare la loro fiducia in fatti concreti a favore dei malati e delle loro famiglie”.

“A nome di tutto il personale del Centro Oncologico – ha commentato il prof. Massimo Dominici – desideriamo ringraziare LILT per il costante sostegno. La vicinanza dei cittadini e delle Associazioni di volontariato è per noi fondamentale non solo dal punto di vista economico ma anche perché la loro vicinanza ci dà la forza di lavorare meglio.”

In rappresentanza dei volontari, oltre ottanta, che ogni giorno assistono, affiancano e aiutano pazienti e famigliari, al Centro Oncologico Modenese, la Radioterapia del Policlinico e il Day Service dell’Ospedale di Pavullo, ha parlato il segretario provinciale Gianluca Grazioli che ha espresso “la grande emozione e orgoglio per veder realizzato tangibilmente l’impegno profuso dai volontari, che con il oro agire dimostrano quanto una comunità solidale dia senso all’essere cittadini attivi: vicinanza agli ammalati, impegno per la prevenzione, aiuto alle istituzioni sanitarie. Anche nel 2025 i volontari sono fortemente motivati e stanno lavorando per donare altri presidi sanitari all’Azienda Policlinico”.