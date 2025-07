(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Stampa, Durigon (Lega): libertà informazione sacrosanta, solidarietà a giornalisti Libero e Il Giornale

Roma, 10 lug. – “La libertà di informazione è un principio sacrosanto che in un Paese civile come il nostro non può e non deve subire limitazioni o atti violenti e intimidatori. Siamo vicini ai giornalisti di Libero e de Il Giornale, vittime di una protesta inscenata dai pro Pal contro chi evidentemente la pensa in maniera diversa. Non può essere questo un motivo per mettere a tacere chi ogni giorno svolge un ruolo essenziale, pilastro fondamentale della nostra democrazia”.

Così il vice segretario federale della Lega Claudio Durigon.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier