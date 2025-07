(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 COMUNICATO STAMPA

NOTA DELL’ASSESSORA DEI TRASPORTI, BARBARA MANCA, SULLE NOTIZIE USCITE A MEZZO STAMPA SULL’ARST

Cagliari. 10 luglio 2025

“In riferimento alle fuorvianti informazioni comparse in data odierna su alcuni organi di stampa e viste le numerose sollecitazioni arrivate a questi uffici, la Regione Sardegna nella persona dell’assessora dei Trasporti precisa che – come puntualmente comunicato all’Amministratore Unico di ARST in data 9 luglio 2025 – l’efficacia della nomina del nuovo Amministratore è subordinata ai controlli di rito e al recepimento da parte dell’assemblea dei soci di quanto deliberato dalla Giunta regionale lo scorso 4 luglio 2025.

In considerazione di ciò, ogni inadempienza o ritardo nella piena operatività e funzionalità aziendale non può che essere imputata all’ingiustificata inerzia dell’Amministratore uscente, Dottor Roberto Neroni”.

“Per tali ragioni l’Amministrazione invita ancora una volta l’amministratore uscente – dottor Roberto Neroni – alla risoluzione immediata delle gravi problematiche denunciate dalle organizzazioni dei lavoratori. Perciò, al perdurare di ogni eventuale ulteriore inadempienza, l’Amministrazione agirà a tutela dei propri interessi e di quelli della società controllata ARST spa e dei suoi lavoratori”.

Così in una nota l’assessora dei Trasporti, Barbara Manca.

