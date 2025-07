(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 Dl Infrastrutture: Maccanti, Misure per Euro 5, censimento autovelox e tutela balneari. Lega recupera anni di immobilismo

Roma, 10 lug. – “Questo decreto contiene misure importanti, urgenti e molto attese e ha visto l’approvazione di 80 emendamenti. Proprio con uno di questi, a prima firma del nostro capogruppo Riccardo Molinari, abbiamo scongiurato il blocco dei veicoli diesel Euro 5 nella Pianura Padana. Un provvedimento che avrebbe messo in ginocchio famiglie, lavoratori e imprese, colpendo il Nord e il suo ceto medio – fin troppo preso di mira dalle derive ideologiche di una certa Europa, a vantaggio della Cina. Un’altra battaglia della Lega è quella sugli autovelox: con un nostro emendamento ci sarà un censimento nazionale di ogni singolo dispositivo. Da non dimenticare il nostro impegno sui balneari: ora diamo alle regioni la facoltà di anticipare o posticipare l’inizio della stagione balneare, tutelando la sicurezza dei bagnanti, le peculiarità dei territori e le esigenze delle imprese. Senza scordare i 10 milioni in arrivo per la manutenzione delle strade nei piccoli Comuni. Un grazie va, infine, al viceministro Edoardo Rixi, che ci ha accompagnati in questo percorso, e al ministro Matteo Salvini per lo straordinario lavoro che sta facendo al ministero, recuperando anni di immobilismo”.

Così la deputata Elena Maccanti, dichiarando il voto favorevole della Lega al Dl Infrastrutture.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier