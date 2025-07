AOU SASSARI – Carenza di sangue in Sardegna: Aou Sassari lancia #EstateDaDonatore

(AGENPARL) - Roma, 10 Luglio 2025

Carenza di sangue in Sardegna: Aou Sassari lancia #EstateDaDonatore

Dal 10 luglio al 31 agosto l’invito a donare sarà trasmesso sui canali social aziendali per

coinvolgere operatori sanitari e cittadini

Sassari 10 luglio 2025 – Mentre l’estate avanza, cala la disponibilità di sangue sull’isola e

aumentano i rischi di rallentamenti nelle sale operatorie degli ospedali. Per evitare ritardi nelle

attività chirurgiche programmate e garantire terapie salvavita, l’Azienda ospedaliero universitaria di

Sassari avvia, da oggi (10 luglio) sino al 31 agosto la campagna estiva #EstateDaDonatore.

«La situazione è difficile in tutta la Sardegna – spiega il dottor Pietro Carmelo Manca, direttore del

Servizio immunotrasfusionale dell’Aou di Sassari e responsabile regionale delle attività

trasfusionali –. Nonostante l’impegno delle associazioni, rischiamo di dare priorità solo alle

emergenze. Medici, infermieri, oss e cittadini in generale devono unirsi per garantire la continuità

delle cure di coloro che hanno bisogno di sangue».

L’obiettivo della campagna è quello di coprire il fabbisogno estivo senza interruzioni chirurgiche.

Aumentare le donazioni nelle sale donatori al secondo piano del Palazzo Rosa di via Monte

Grappa.

Per fare questo, la prima azione pensata dall’Aou di Sassari è quella di coinvolgere il personale

sanitario come promotore diretto della donazione.

«Il personale sanitario è linfa vitale di questa campagna – afferma il commissario straordinario

dell’Aou di Sassari Mario Carmine Palermo –: coinvolgere medici, infermieri e Oss nella

donazione di sangue rafforza fiducia e consapevolezza. Quando chi cura dona, tutta la comunità

comprende l’importanza di un gesto che salva vite».

Per sensibilizzare i donatori quindi i canali social aziendali avranno un ruolo importante nella

divulgazione dei messaggi. In campo le Stories di Instagram e Facebook per ricordare e

sensibilizzare alla donazione e ricordare gli orari di accesso al Centro trasfusionale di via Monte

Grappa. Si utilizzeranno anche Post o Reel con hashtag ufficiali e link alle note stampa.

«La campagna estiva #EstateDaDonatore – aggiunge Marina Iole Crasti, direttrice della struttura

Affari generali, legali, comunicazione e urp – è nata per portare alla luce l’impatto concreto della

donazione di sangue: un percorso di sensibilizzazione che unisce dati, storie e opportunità, per

trasformare l’informazione in un gesto quotidiano di solidarietà».

Importante sarà il coinvolgimento degli operatori che saranno chiamati a donare anche

attraverso un appello che verrà veicolato con un messaggio broadcast di WhatsApp aziendale,

così

trasformare

dipendenti

ambasciatori

della

donazione.

E poi ancora messaggi e contenuti su X, Threads, LinkedIn e Canale Whatsapp per allargare

l’appello ai cittadini e alle imprese.

A Sassari sarà possibile donare al Centro trasfusionale Aou al Palazzo Rosa di via Monte

Grappa, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12.30 e dalle 14 alle 17. Per informazioni e prenotazioni è

possibile

chiamare

numeri

Quindi nella sede dell’Avis comunale in via Pavese e aderendo alle raccolte itineranti dell’Avis

provinciale.

