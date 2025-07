La National Oil Corporation smentisce le dimissioni del presidente Masoud Suleiman

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

La National Oil Corporation (NOC) ha smentito martedì le voci diffuse sui social media riguardo le presunte dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione, l’ingegnere Masoud Suleiman.

In una dichiarazione ufficiale, la compagnia ha confermato che Suleiman è ancora pienamente in carica e continua a esercitare le sue responsabilità istituzionali. La nota ha precisato che il presidente si trova attualmente impegnato in una missione esterna e che tutte le attività gestionali e operative proseguono regolarmente.

La NOC ha colto l’occasione per richiamare i media e il pubblico alla massima cautela nella diffusione delle notizie, ribadendo il proprio impegno alla trasparenza e alla comunicazione veritiera con l’opinione pubblica.

Questo chiarimento giunge in un momento in cui l’ente petrolifero è al centro dell’attenzione per il rilancio dell’attività estrattiva nazionale e la riapertura del ciclo di licenze petrolifere, il primo dal 2007, a cui hanno aderito importanti compagnie internazionali.