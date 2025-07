(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Presentata a Roma la seconda edizione che si terrà dall’8 al 14 settembre nella città ideale

OperAffinity porta a Todi star e giovani talenti da 5 continenti

Tra gli ospiti di rilievo l’Accademia Musicale Chigiana e l’Accademia di Santa Cecilia

Dall’8 al 14 settembre Todi ospiterà “OperAffinity”, il cui programma è stato presentato lunedì a Roma alla sala stampa della Camera dei Deputati. Il Festival offrirà una ricca settimana d’Opera, musica orchestrale e cameristica, collaborazioni internazionali, iniziative educative e prime di musica contemporanea. La manifestazione coinvolge istituzioni e artisti di Italia, Regno Unito, Africa, Stati Uniti e Australia.

Fondato e diretto da Breana Stillman, soprano britannico-australiano, OperAffinity promuove il potere della musica classica e dell’Opera come strumenti per unire culture, sostenere giovani talenti e creare opportunità. Per l’edizione del 2025, l’iniziativa propone ospiti di rilievo: l’Accademia Musicale Chigiana, sotto la guida del Direttore Artistico Nicola Sani, il Sestetto Stradivari dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il Conservatorio di Perugia, insieme a 14 giovani cantanti da cinque continenti selezionati per il loro talento, che parteciperanno a un programma intensivo diretto da facoltà internazionali e guidato dalla soprano scozzese Marie McLaughlin.

Moderata dall’imprenditrice Luisa Todini, la conferenza stampa ha visto gli interventi di Breana Stillman, Nicola Sani, direttore dell’Accademia Musicale Chigiana, Fredrick Matwang’a, Ambasciatore della Repubblica del Kenya in Italia e Keith John Pitt, Ambasciatore d’Australia alla Santa Sede.