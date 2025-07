(AGENPARL) - Roma, 8 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 08 July 2025 Montagna, Panza: grazie alla Lega più servizi e meno sprechi per sostenere vera montagna

Roma, 8 lug. – “La Camera approva il disegno di legge Calderoli per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, un provvedimento che si pone l’ambizioso obiettivo di ridare piena dignità alle terre alte del nostro Paese attraverso una serie di iniziative importanti. Di grande rilevanza è l’impegno a garantire al meglio i servizi pubblici essenziali come istruzione e sanità, prevedendo incentivi di punteggio alla carriera e benefici, senza dimenticare una particolare attenzione verso poste, banche, farmacie e ulteriori servizi di interesse economico generale. Altrettanto importanti sono poi gli incentivi per lo sviluppo economico e le misure rivolte alle nuove generazioni, sul fronte della digitalizzazione e del supporto concreto per chi decide di trasferirsi stabilmente in montagna. Fondamentale è la previsione di criteri altimetrico e di pendenza che consentiranno una chiara definizione di ‘Montagna’, così da colmare il vuoto normativo e soprattutto destinare alle terre alte i fondi che spettano alla vera montagna. In poche parole: servizi migliori con meno divari e meno sprechi. La Lega si dimostra ancora una volta il vero sindacato del territorio, dopo anni di chiacchiere finalmente si passa ai fatti. Lo avevamo detto in campagna elettorale e lo abbiamo fatto, avanti così”.

Lo afferma in una nota Alessandro Panza, responsabile dipartimento Montagna della Lega.

