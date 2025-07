FVG, Rizzetto (FdI): congratulazioni a Fedriga per il primo posto nel gradimento dei Governatori italiani

(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2025

“Congratulazioni al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, che è al primo posto nel gradimento tra i Governatori italiani secondo il Governance poll 2025, la rilevazione annuale svolta da Noto sondaggi per Il Sole 24 Ore. Questo gradimento è motivo di soddisfazione per tutta la coalizione di centrodestra. Stiamo lavorando bene a favore del territorio, abbiamo ottenuto degli ottimi risultati nei settori più importante soprattutto dal punto di vista economico. Quindi complimenti a Fedriga, a tutta la giunta e alla maggioranza che supporta l’azione di governo regionale”. È quanto afferma in una nota l’On. Walter Rizzetto, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia e Presidente della Commissione Lavoro della Camera dei Deputati.