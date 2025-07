Completata l’iniziativa “1 Miliardo di Pasti”: un traguardo umanitario globale degli Emirati Arabi Uniti

(AGENPARL) - Roma, 6 Luglio 2025

Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente, Primo Ministro e Sovrano di Dubai, ha annunciato con orgoglio il completamento dell’iniziativa umanitaria “1 Billion Meals”, lanciata durante il Ramadan 2022 per fornire un miliardo di pasti a chi ne ha bisogno nel mondo. La storica campagna ha raggiunto il suo obiettivo questo mese, distribuendo pasti in 65 Paesi e prevedendo ulteriori 260 milioni di pasti da consegnare entro il 2026.

“Ringraziamo Dio per la capacità di donare e per la benedizione di questa buona nazione, la cui gentilezza ha toccato il mondo,” ha dichiarato Sceicco Mohammed, sottolineando anche l’istituzione di fondi immobiliari sostenibili per garantire continuità agli aiuti alimentari nel tempo.

L’iniziativa si basa sul successo delle precedenti campagne “10 Million Meals” e “100 Million Meals” e rappresenta oggi la più grande operazione umanitaria alimentare nella regione. Il progetto ha visto il coinvolgimento attivo della comunità e il sostegno di individui, organizzazioni, agenzie ONU e banche alimentari, uniti nell’obiettivo di migliorare la sicurezza alimentare globale.

Mohammed Al Gergawi, Ministro degli Affari di Gabinetto e Segretario Generale delle Iniziative Globali Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRGI), ha sottolineato che l’iniziativa va oltre la semplice distribuzione di pasti. Mira infatti a creare soluzioni sostenibili, rafforzare le comunità locali, combattere la malnutrizione e potenziare le capacità locali con progetti agricoli e di empowerment femminile.

Collaborazioni con il Programma Alimentare Mondiale, l’UNHCR, la FAO, UNITLIFE, Life for Relief and Development, l’Emirates Food Bank e numerose altre organizzazioni, hanno reso possibile la consegna di cibo e il lancio di programmi di autosufficienza in contesti di estrema vulnerabilità.

Nel 2024, MBRGI ha avuto un impatto diretto su oltre 149 milioni di persone in 118 Paesi, investendo oltre 2,2 miliardi di AED. Le sue attività spaziano dagli aiuti d’emergenza all’assistenza sanitaria, dalla diffusione dell’istruzione al potenziamento economico delle comunità.

L’iniziativa “1 Billion Meals” rappresenta una pietra miliare nel percorso umanitario degli Emirati Arabi Uniti, confermando il loro ruolo come hub di solidarietà globale.