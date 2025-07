Comunicato Stampa “Il Sindaco Presciutti ha premiato in Municipio il Gruppo Fiondatori di Gualdo Tadino”

(AGENPARL) - Roma, 5 Luglio 2025

Tadino

Il Sindaco Presciutti ha premiato in Municipio il Gruppo ASD Fiondatori Gualdo

Tadino, protagonisti al Campionato Italiano di Tiro con la Fionda.

Gualdo Tadino continua a celebrare con orgoglio le sue eccellenze sportive protagoniste di un 2025 da

record.

Sabato 5 luglio, presso la Sala Consiliare del Municipio, il Sindaco Massimiliano Presciutti ha accolto

e premiato il Gruppo ASD Fiondatori Gualdo Tadino, protagonista assoluto del recente Campionato

Italiano di Tiro con la Fionda svoltosi proprio nella città umbra.

L’Amministrazione Comunale ha voluto rendere omaggio con un riconoscimento ufficiale agli atleti

che si sono distinti in maniera straordinaria, conquistando numerose medaglie sia a livello individuale

che a squadre.

Un successo che non è solo sportivo, ma anche organizzativo, poiché l’evento, ospitato al Palasport

Luzi, è stato curato proprio dal Gruppo Fiondatori gualdese, trasformando per alcuni giorni Gualdo

Tadino nella vera e propria capitale italiana della fionda.

Tra i risultati più rilevanti celebrati durante la cerimonia spiccano la vittoria del titolo italiano di

Sergio Sabbatini nella fionda di precisione, l’oro conquistato dal giovane talento Simone Farabi nella

categoria junior, e il doppio podio a squadre: primo posto per la formazione composta da Robert

Shahini, Diego Chiocci, Mario Rondelli e Sergio Sabbatini, seguita al terzo posto da Paolo Comodi,

Edoardo Comodi, Daniele Berardi e Alessandro Lilli. Ottimi piazzamenti anche per Mario Rondelli

(terzo), Diego Chiocci (quinto) e Robert Shahini (decimo), a testimonianza dell’altissimo livello

raggiunto dalla scuola gualdese.

Nel corso dell’incontro, è stata inoltre sottolineata la perfetta riuscita del recente Campionato Italiano

di Tiro con la Fionda di Gualdo Tadino, che ha saputo unire sport, tradizione e comunità.

Il Sindaco Massimiliano Presciutti ha consegnato al Gruppo ASD Fiondatori Gualdo Tadino una targa

celebrativa a nome della città, sottolineando quanto il loro impegno e la loro passione rappresentino un

esempio per tutti.

“Con questo riconoscimento – ha dichiarato il Sindaco, Massimiliano Presciutti – voglio ringraziarvi

oltre che per i tanti ottimi risultati ottenuti ai Campionati Italiani svolti proprio nella nostra città, anche

per la perfetta organizzazione dell’evento, e soprattutto per essere stati gli ideatori e promotori del

centro nazionale Figest di Gualdo Tadino, inaugurato 2 anni fa e un fiore all’occhiello a livello

nazionale per gli sport tradizionali”.

