STUDENTESSE E STUDENTI FUORI SEDE: AL VIA A VENEZIA IL SERVIZIO DI MEDICO DI ASSISTENZA PRIMARIA GRATUITO ALL’EX OSPEDALE G.B. GIUSTINIAN 

Studentesse e studenti fuori sede, al via a Venezia il servizio di medico di assistenza primaria gratuito all’ex Ospedale Gb Giustinian. Firmato l’accordo tra ULSS 3, ESU, Atenei veneziani Ca’ Foscari e Iuav, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello, IUSVE

A partire da settembre sarà possibile per gli studenti e le studentesse italiani e stranieri non residenti nel territorio della ULSS 3 avere a disposizione nella città di Venezia un’assistenza medica primaria dedicata: il servizio è frutto dell’accordo firmato oggi a Ca’ Foscari da ULSS 3 Serenissima, atenei veneziani Ca’ Foscari e Iuav, ESU Azienda regionale per il diritto allo Studio Universitario, Accademia di Belle Arti, Conservatorio Benedetto Marcello, IUSVE Istituto Universitario Salesiano Venezia.

Il servizio si inserisce nel più ampio progetto sul benessere della popolazione studentesca sottoscritto nel 2024 tra gli stessi enti con l’intento di promuovere una collaborazione attiva e la creazione di servizi e interventi specifici, di cui sono già attivi lo sportello “Consumo e dipendenze: consulenza preventiva” e la collaborazione con il Centro di Salute Mentale.

Un medico di assistenza primaria sarà disponibile in un ambulatorio dedicato presso il Distretto 1 ex Ospedale Gb Giustinian (sestiere Dorsoduro 1454) per tre volte la settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì in fasce orarie predefinite. Sarà a disposizione per visite e prescrizioni mediche, previa verifica dello status di studente iscritto. L’utilizzo del servizio di assistenza medica sarà completamente gratuito e ad accesso libero e avrà l’obiettivo di offrire alle studentesse e agli studenti un servizio di prossimità e tempestività.

Ne potrà beneficiare chi è regolarmente iscritto ai corsi di studio di Ca’ Foscari, IUAV, Accademia, Conservatorio e IUSVE (compresi gli studenti e le studentesse in mobilità internazionale e nazionale). Si tratta di un potenziale bacino di utenza di 25136 studenti che anche lontano da casa potranno ricevere assistenza medica in caso di bisogno.

Restano a carico degli studenti e delle studentesse, in ragione della loro posizione con il Servizio Sanitario Regionale, la spesa per i farmaci, le prestazioni specialistiche o la compartecipazione alla stessa (ticket) qualora prescritti a seguito della visita effettuata nell’ambulatorio dedicato agli studenti e alle studentesse.

Tale intervento pensato in sinergia con la ULSS 3 Serenissima concorre, inoltre, al più ampio obiettivo di ridurre gli accessi impropri ai Pronto Soccorso da parte della popolazione universitaria per condizioni cliniche che possono essere efficacemente prese in carico in ambito di assistenza primaria.

Alla firma dell’accordo erano presenti:

la rettrice di Ca’ Foscari Tiziana Lippiello, la Prorettrice dell’Università Iuav di Venezia Anna Saetta, il direttore di ULSS3 Edgardo Contato il presidente dell’Accademia di Belle Arti Michele Casarin, il presidente del Conservatorio di musica Benedetto Marcello Fabio Moretti, il direttore di IUSVE Nicola Giacopini, il presidente di ESU Venezia Piergiovanni Sorato, le rappresentanze delle studentesse e degli studenti.

Direttore Generale ULSS3 Serenissima, Edgardo Contato: “Ancora un segnale di attenzione e ancora una dimostrazione di come anche sul tema della proposta di salute, in questa città si stanno facendo molti passi concreti. Mi pare di poter dire che lasciamo ad altri le dichiarazioni di intenti, e che anzi l’unica dichiarazione di intenti è questa: Facciamo insieme qualcosa ogni giorno, collaboriamo tra istituzioni per mettere in fila passi concreti a vantaggio di chi abita questa città, che siano i residenti, i fuorisede, i carcerati, gli stessi operatori sanitari che da fuori vengono a lavorare a Venezia… Dalla pandemia ad oggi, la lista delle iniziative costruite insieme è lunghissima: guardare indietro e vedere tutto quanto è stato fatto, con la collaborazione fattiva delle Istituzioni cittadine, anche per piccoli passi, è un bel guardare”.

Rettrice dell’Università Ca’ Foscari Venezia, Tiziana Lippiello: “Questo accordo è una risposta concreta al bisogno di servizi da parte della comunità studentesca. È un segnale importante, anche per le famiglie che investono nelle nostre università per il futuro dei propri figli. Un risultato reso possibile dal dialogo costante fra istituzioni e dalla volontà condivisa di offrire servizi per il benessere dei nostri giovani. Abbiamo finalmente creato una rete di collaborazioni che ha già reso disponibili diversi servizi per la residenzialità, la ristorazione, la socialità, il sostegno psicologico: con questo ulteriore accordo ampliamo la nostra offerta e siamo pronti ad accogliere con entusiasmo il nuovo accademico e quanti vorranno studiare a Venezia”.

Prorettrice dell’Università Iuav di Venezia, Anna Saetta “L’apertura del servizio di assistenza medica è una nuova dimostrazione di collaborazione virtuosa fra le istituzioni formative e sanitarie della nostra città. Fare rete per costruire servizi efficaci è il modo migliore per garantire il benessere della comunità studentesca: un tema particolarmente caro al nostro Ateneo, che sta incentivando i servizi al sostegno del welfare per chi studia. Abbiamo di recente introdotto la figura della consigliera di fiducia, che assicura consulenza e assistenza gratuita a ogni persona che all’interno dell’Università percepisca un disagio o ritenga di essere oggetto di discriminazioni o comportamenti lesivi; è attivo inoltre lo Sportello di Ascolto Psicologico, uno spazio di ascolto gratuito e non giudicante dove studentesse e studenti possono affrontare tematiche di crisi relative alla sfera universitaria, relazionale e/o familiare”.