Aree industriali, domani alle 16 l'avvio dei lavori di riqualificazione dell'agglomerato di Carini

Domani, giovedì 3 luglio, alle 16, nell’area di cantiere di via Archimede, zona industriale di Carini (Palermo), si terrà la cerimonia di avvio dei lavori per la riqualificazione delle strade interne dell’agglomerato, intervento promosso e gestito dall’Irsap (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive).

All’evento saranno presenti il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani e l’assessore regionale alle Attività Produttive Edy Tamajo, che illustreranno i dettagli di un progetto strategico per il rilancio economico e produttivo del territorio.

L’intervento rappresenta un’importante occasione di rilancio per l’intero comprensorio industriale, con l’obiettivo di migliorarne infrastrutture e servizi, attrarre nuovi investimenti e creare sviluppo e occupazione.

Giornalisti, fotografi e cineoperatori che intendono partecipare devono compilare il [ https://forms.gle/oqCZtLuz79PFNtBb6 | modulo online ] entro le 12 di domani. Qui l’esatta posizione del luogo della cerimonia: [ https://maps.app.goo.gl/XCyb4FmuN8tMYuSf8 | https://maps.app.goo.gl/XCyb4FmuN8tMYuSf8 ]

