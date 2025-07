(ACON) EDILIZIA. MENTIL (PD): RECEPIRE SALVA CASA SCELTA POLITICA

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

Trieste, 1 lug – "L'intervento della Giunta che recepisce

il cosiddetto ‘decreto Salva casa”, non ? per il Fvg un obbligo:

si tratta dunque di una scelta politica per una Regione a Statuto

speciale, che al limite pu? anche essere condivisa, ma

necessitava alla base di una strategia generale ben chiara e di

un maggior approfondimento”.

Lo afferma in una nota il consigliere regionale Massimo Mentil,

relatore di minoranza del disegno di legge 54, “Modifiche alla

legge regionale 11 novembre 2009, numero 19, Codice regionale

dell’edilizia” votato oggi dal Consiglio regionale e sul quale il

gruppo del Pd ha espresso voto contrario.

Secondo Mentil “non ha senso recepire un decreto quanto

esercitando la specialit? si potrebbe intervenire in maniera

migliorativa rispetto alla legge regionale precedente. Questo

provvedimento indebolisce l’orientamento che la Regione ha dato

nel corso degli anni alla materia edilizia e urbanistica. Questo

avviene, peraltro, in contemporanea con la discussione sul

disegno di legge 36 che nelle sue finalit?, con importanti

risorse messe a disposizione, pone in primo piano il recupero del

patrimonio immobiliare inutilizzato”.

Diverse modifiche, continua “anche nelle previsioni puntuali di

alcuni interventi hanno il sapore di interventi mirati a sanare e

condonare situazioni esistenti, prestando il fianco a rischi di

logiche speculative. Ultimo argomento che ci lascia fortissime

perplessit? e netta contrariet? ? quello relativo alla

possibilit? per i Comuni di alienare i beni per cui sia stato

accertato un abuso e che siano acquisiti dal Comune stesso. I

Comuni non possono diventare un’agenzia immobiliare: sono un ente

istituzionale”.

“La discussione odierna – conclude Mentil – non ha contributo ad

avere un epilogo diverso dall’esprimere contrariet? a questo

disegno di legge, ma ha solo confermato pi? lo spirito di una

sanatoria che un intervento per migliorare un impianto normativo

a favore dei cittadini”.

