Lo Charaban fait son retour : la 56e édition à l’affiche du théâtre Giacosa d’Aoste du 24 au 29 novembre 2026

COMMUNIQUÉ֤֤ DE PRESSE

Aoste, lundi 26 octobre 2026

L'Assessorat de l'éducation, de la culture et des politiques identitaires et l'association Lo Charaban annoncent que la 56e édition de la revue de théâtre populaire « Lo Charaban » se déroulera du mardi 24 au dimanche 29 novembre 2026, comme toujours sur la scène du théâtre Giacosa d'Aoste. Les représentations auront lieu à 21 h du mardi au samedi, tandis que la séance du dimanche 29 novembre est prévue à 15 h.

L'édition 2026 proposera une nouvelle fois trois pièces inédites, présentées pour la première fois sur scène. La première partie de chaque soirée sera consacrée à « Lo Tsatë », d'Andrea Cavagnet, tandis que la deuxième partie mettra à l'affiche « Tëta verda », d'Eleonora Rasetto, et « La Plasteucca », de Paola Vuyet. La musique sera assurée par l'orchestre Les Joueurs du Charaban, dirigé par Aldo Abena et Mauro Berthod, tandis que les intermèdes seront animés par LeTrèi Frustapot et Le Dzovenno de la Coumba.

« La machine organisationnelle est en marche depuis le printemps dernier, mais c'est précisément en cette période qu'elle tourne à plein régime, avec des répétitions d'acteurs de plus en plus intenses et un travail technique toujours plus exigeant », déclare Michel Celesia, directeur de la compagnie. « Je tiens avant tout à remercier toutes celles et tous ceux qui rendent cette aventure possible, en premier lieu l'ensemble des bénévoles : acteurs, tramanoublo, techniciens, musiciens et maquilleuses. Je remercie également tous ceux qui soutiennent Lo Charaban, des pouvoirs publics aux sponsors, notamment la BCC Valdostana et CVA. »

Pour l'assesseur Erik Lavevaz, « Lo Charaban a su traverser les époques tout en restant fidèle à lui-même, en continuant à rassembler un public qui lui demeure fidèle. Chaque année, ce rendez-vous n'est pas seulement un événement théâtral, mais aussi une occasion de faire communauté : un moment où les spectateurs se retrouvent pour apprécier le fruit du travail des nombreuses personnes qui contribuent à donner vie aux pièces ».

Les billets, au prix de 15 euros, seront en vente au guichet du théâtre Giacosa à partir du mardi 10 novembre, jusqu'à épuisement des places, aux horaires suivants : de 8 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h. L'achat sera limité à 20 billets par personne.