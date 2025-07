(ACON) EDILIZIA. CAPOZZI (M5S): NO A DDL 54, MANCANZA DI DIALOGO E CHIAREZZA

(AGENPARL) - Roma, 1 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 01 July 2025 (ACON) Trieste, 1 lug – “Il testo, cosi come modificato, non ci

piace per nulla. Il documento, infatti, evidenzia ancora una

volta un dialogo unilaterale, visto e considerato che non c’?

stata la chiarezza di dirci verso dove si voleva tendere. Il

riferimento ? chiaramente rivolto alle norme igienico-sanitarie,

nei confronti delle quali sono state allargate ulteriormente le

maglie, spostando cos? la nostra posizione da quella legata a un

voto di astensione a un’espressione del tutto contraria”.

Lo ribadisce la consigliera regionale Rosaria Capozzi (Movimento

5 Stelle), esprimendo in una nota stampa le considerazioni

precedentemente manifestate in Aula nel corso delle dichiarazioni

di voto, dopo aver, a sua volta, proposto un emendamento nel

corso dell’esame del disegno di legge 54, relativo alle modifiche

al Codice regionale dell’edilizia.

“Nello specifico, non possiamo condividere – spiega – l’istanza

per rendere abitabili vani che, fino a questo disegno di legge,

non lo erano per via della mancanza del requisito dell’altezza

legato a questioni igienico-sanitarie. Proprio qui viene superato

il concetto di sanatoria in s?, attraverso emendamenti che

riscrivono le logiche dell’abitare, prevedendo la conformit? alle

norme igienico-sanitarie per i locali con un altezza minima

inferiore a 2,50 metri, fino a un massimo di 2,10. Lo stesso

avviene per gli alloggi fino a un limite di 28 metri quadrati per

due persone”.

“Il ddl portato davanti all’Assemblea legislativa – prosegue

l’esponente pentastellata – non si limita solo a recepire il

decreto del ministro Salvini, il cosiddetto ‘salva casa’,

documento tecnico che si sostanzia in una sanatoria in virt?

delle innumerevoli tolleranze da esso previste, ma attraverso gli

emendamenti presentati dalla Maggioranza viene trasformato in una

modifica delle logiche dell’abitare”.

“Ben vengano – sottolinea la rappresentante del M5S – le norme

che consentono ai cittadini di sanare piccole difformit? edilizie

derivanti da costruzioni non completamente conformi edificate nel

passato, facilitando cos? l’accesso agli incentivi fiscali e

accelerando i processi di compravendita immobiliare, nonch? il

riuso di edifici abbandonati. ? anche vero che, bench? le

sanatorie concettualmente ci piacciano poco, non siamo

ideologicamente contrari a questa soluzione. A patto per? che si

tratti di leggi molto precise e circoscritte esclusivamente alla

gestione delle mancate conformit? che afferiscono edifici

esistenti e che hanno una loro originaria legittimit?”.

“L’obiettivo deve essere quello di semplificare gli iter

burocratici per il cittadino, ma si deve essere equi – precisa

Capozzi – anche nei confronti di coloro che rispettano le regole,

evitando che le maglie vengano allargate eccessivamente. Ed ?

proprio quello che, invece, ? stato fatto attraverso gli

emendamenti proposti dalla Maggioranza e, pertanto, il nostro

voto non poteva che essere contrario”.

ACON/COM/sm

011853 LUG 25