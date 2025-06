(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Immigrazione, Molteni (Lega): liberata canonica Vicofaro. Ripristinata legalità, è vittoria cittadini

Roma, 29 giu. – “Finalmente, con un lavoro attento e scrupoloso delle autorità, la canonica nel quartiere Vicofaro a Pistoia è stata liberata grazie al trasferimento di tutti i soggetti che da oltre un decennio occupavano la struttura ormai in condizioni di abitabilità e igieniche sanitarie inaccettabili e indegne. A Vicofaro, luogo per anni incapace di generare integrazione e inclusione, si è finalmente ristabilita legalità, sicurezza e rispetto delle regole. Un sistema di accoglienza migratoria totalmente fallimentare che aveva creato disagi, disordine, delinquenza, caos e forme di illegalità diffusa a danno dei cittadini e dei residenti. Finalmente grazie all’intervento diretto del Viminale, delle autorità locali, delle forze di polizia, dell’amministrazione cittadina, di Caritas e diocesi e dei cittadini residenti, un luogo che era diventato un ghetto simbolo della negazione di integrazione e di conclamata insicurezza tornerà ad essere un luogo vivibile e fruibile da parte dei cittadini e della comunità. Ringrazio Cinzia Cerdini che da sempre si è battuta a fianco dei comitati locali per riportare a Vicofaro legalità, sicurezza e speranza. Un grande risultato di giustizia e una vittoria per i cittadini e la comunità locale”.

Così in una nota il sottosegretario al ministero dell’Interno Nicola Molteni.

