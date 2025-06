(AGENPARL) - Roma, 28 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sat 28 June 2025 Ue, Borchia (Lega): “Inaccettabile il monopolio ideologico delle ONG ambientaliste nelle audizioni”

Bruxelles, 28 giugno – “ONG dichiaratamente schierate regolarmente invitate alle audizioni parlamentari: una manovra studiata a tavolino per consolidare il pensiero unico all’interno di un’Istituzione che, teoricamente, dovrebbe garantire democrazia e pluralismo”. Questa la denuncia di Paolo Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento europeo, in seguito all’intervento della ONG “Climate Action Network” durante la recente audizione tenutasi in commissione Industria.

“Un sodalizio ormai formalizzato dalle Istituzioni, che ho già denunciato lo scorso febbraio con un’interrogazione parlamentare sul caso di Transport & Environment: un’altra ONG ambientalista, beneficiaria di finanziamenti pubblici da parte della Commissione europea e regolarmente consultata dalle Istituzioni come fonte scientifica, nonostante i documenti che diffonde siano completamente privi di qualsivoglia attendibilità tecnica”, prosegue Borchia. “Al Parlamento europeo non deve esserci nessuno spazio per dati fittizi e pseudo-scienza: un cortocircuito istituzionale inaccettabile, che denuncerò alla Presidente Metsola”.

Ufficio Stampa – Lega per Salvini Premier