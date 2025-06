Le sfide dei progetti infrastrutturali discusse nell’incontro di Tripoli

(AGENPARL) - Roma, 26 Giugno 2025

Il capo dell’Autorità di controllo amministrativo, Abdullah Qaderboh, ha presieduto una riunione plenaria presso la sede centrale dell’Autorità a Tripoli, volta a esaminare le principali sfide che ostacolano l’avanzamento dei progetti infrastrutturali critici in Libia. Al centro dell’incontro le problematiche nei settori dei trasporti, edilizia abitativa, servizi pubblici, comunicazioni e pubblica amministrazione.

Alla riunione hanno partecipato alti funzionari dell’Agenzia per l’attuazione dei progetti per l’edilizia abitativa e i servizi pubblici, dell’Agenzia per i progetti dei trasporti e dell’Agenzia per lo sviluppo dei centri amministrativi. Le discussioni hanno evidenziato ostacoli chiave come carenze di finanziamento, scarso coordinamento interagenzia, problemi di controllo qualità e ritardi nell’attuazione dei progetti.

Qaderboh ha ribadito la necessità di creare un quadro finanziario e amministrativo solido per accelerare la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, richiedendo piani di attuazione integrati in linea con gli obiettivi di sviluppo nazionale e la crescita sostenibile.

Tra i progetti prioritari figurano:

il completamento dell’ Aeroporto Internazionale di Tripoli

il potenziamento della terza tangenziale

la stazione di trattamento delle acque reflue di Al-Hadhba

la costruzione e ristrutturazione di strutture scolastiche

l’acquisto di attrezzature mediche per gli ospedali di Zliten e Zuwara

I partecipanti hanno concordato sull’importanza di valutazioni realistiche dei costi, budget basati su risorse effettive e meccanismi di supervisione rafforzati per assicurare trasparenza, efficienza e responsabilità lungo l’intero ciclo dei progetti.

L’incontro si è concluso con un impegno condiviso a migliorare il coordinamento interistituzionale, fornire rapporti periodici sui progressi e rafforzare il monitoraggio tecnico e finanziario per garantire una consegna tempestiva e di qualità delle iniziative infrastrutturali strategiche per la Libia.