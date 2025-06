(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Palazzo dei Leoni, si parte con i lavori al “Verona – Trento”, stamani la consegna alla presenza della stampa

Appuntamento alle ore 9:00 presso la sede dell’istituto superiore di Via Ugo Bassi

La Città Metropolitana di Messina si appresta ad avviare un importante intervento di riqualificazione che interesserà l’Istituto Superiore “Verona – Trento” di Messina, con l’obiettivo di migliorarne sicurezza e funzionalità, in linea con le esigenze dell’edilizia scolastica contemporanea.

Si tratta di un investimento strategico di circa tre milioni di euro, finanziato con fondi regionali, che si inserisce nell’ampia visione di ammodernamento del patrimonio scolastico promossa dall’Amministrazione.

La consegna ufficiale dei lavori è prevista stamani, martedì 24 giugno, alle ore 9.00, presso la sede dell’istituto, alla presenza del Sindaco Metropolitano Federico Basile e del Direttore Generale Giuseppe Campagna.

All’evento è invitata la stampa, alla quale saranno illustrati i dettagli dell’operazione di restyling dell’edificio scolastico.

