(AGENPARL) - Roma, 24 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 24 June 2025 Comunicato stampa n. 8.813

Aggiornamento del piano di Protezione civile, 128 mila euro per Benevento e Torrecuso in forma associata

Benevento, 24 giugno 2025 – Il consigliere delegato alla Protezione civile Italo Barbieri rende noto che con Decreto Dirigenziale n. 370 del della Giunta Regionale della Campania è stata approvata la graduatoria provvisoria dei soggetti ammissibili e i relativi importi concedibili per l’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale. Dalla suddetta graduatoria il Comune di Benevento, in forma associata con il Comune di Torrecuso, risulta assegnatario di un importo di 128mila euro. Nel decreto viene specificato che gli impegni tra la Regione Campania e i soggetti beneficiari delle risorse discenderanno dalla sottoscrizione della Convenzione che sarà approvata contestualmente al decreto di ammissione a finanziamento. La Convenzione specificatamente dettaglierà le relative modalità di erogazione del contributo. Allo spirare del termine per la presentazione dei ricorsi alla graduatoria, la stessa verrà pubblicato in forma definitiva.