Agenzia nr. 1685 – Fiera del libro di Francoforte, presentato allo stand del Consiglio regionale della Puglia il saggio di Constanze Reuscher “Maledetti tedeschi

Si è concluso presso lo stand del Consiglio regionale della Puglia, il primo dei tre eventi in programma alla Fiera del libro di Francoforte. L'autrice e giornalista Constanze Reuscher ha dialogato con Lucia Perrone Capano sul saggio "Maledetti tedeschi. Ritorno in un paese diviso", edito da Rizzoli. Un racconto del ritorno dell'autrice in Germania, che restituisce il ritratto di una nazione alle prese con una crisi economica e identitaria, ancora segnata da profonde fratture sociali e territoriali.

Il libro nasce da uno sguardo insieme personale e giornalistico. Reuscher torna nel Paese d'origine dopo anni trascorsi in Italia e si confronta con una Germania profondamente cambiata, cercando di comprendere le ragioni di un senso di smarrimento che attraversa oggi una parte della società tedesca. Il viaggio dell'autrice si trasforma così in un percorso attraverso le contraddizioni del presente: le ferite sociali ed economiche, le differenze tra le grandi città finanziarie e le periferie industriali e agricole, le distanze tra generazioni e territori, fino alla crisi di identità e di fiducia che sembra attraversare il Paese.

Attraverso gli incontri con cittadini, lavoratori, immigrati, giornalisti e rappresentanti della società civile, Reuscher ricostruisce le origini storiche e psicologiche delle nuove divisioni che attraversano la Germania. Una frattura che, per intensità e distribuzione geografica, l'autrice accosta simbolicamente a quella rappresentata un tempo dal Muro di Berlino: non più una separazione fisica tra Est e Ovest, ma una distanza alimentata da condizioni economiche, appartenenze, percezioni e visioni differenti del futuro.