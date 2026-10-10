Close Menu
Trending
sabato 10 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Puglia

Agenzia nr. 1685 – Fiera del libro di Francoforte, presentato allo stand del Consiglio regionale della Puglia il saggio di Constanze Reuscher “Maledetti tedeschi

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Si è concluso presso lo stand del Consiglio regionale della Puglia, il primo dei tre eventi in programma alla Fiera del libro di Francoforte. L'autrice e giornalista Constanze Reuscher ha dialogato con Lucia Perrone Capano sul saggio "Maledetti tedeschi. Ritorno in un paese diviso", edito da Rizzoli. Un racconto del ritorno dell'autrice in Germania, che restituisce il ritratto di una nazione alle prese con una crisi economica e identitaria, ancora segnata da profonde fratture sociali e territoriali.

Il libro nasce da uno sguardo insieme personale e giornalistico. Reuscher torna nel Paese d'origine dopo anni trascorsi in Italia e si confronta con una Germania profondamente cambiata, cercando di comprendere le ragioni di un senso di smarrimento che attraversa oggi una parte della società tedesca. Il viaggio dell'autrice si trasforma così in un percorso attraverso le contraddizioni del presente: le ferite sociali ed economiche, le differenze tra le grandi città finanziarie e le periferie industriali e agricole, le distanze tra generazioni e territori, fino alla crisi di identità e di fiducia che sembra attraversare il Paese.

Attraverso gli incontri con cittadini, lavoratori, immigrati, giornalisti e rappresentanti della società civile, Reuscher ricostruisce le origini storiche e psicologiche delle nuove divisioni che attraversano la Germania. Una frattura che, per intensità e distribuzione geografica, l'autrice accosta simbolicamente a quella rappresentata un tempo dal Muro di Berlino: non più una separazione fisica tra Est e Ovest, ma una distanza alimentata da condizioni economiche, appartenenze, percezioni e visioni differenti del futuro.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl