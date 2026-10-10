(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - a:hover {
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Manovra: Molinari (Lega), almeno 5mld da banche per famiglie e imprese, si trovi l'accordo
Roma, 9 ott. – "Con 50 miliardi di utili attesi, un contributo di almeno 5 miliardi di euro da banche e assicurazioni è sostenibile e ragionevole. La proposta di Salvini è chiara: chiediamo a chi registra profitti record di fare la propria parte, per liberare risorse a sostegno di famiglie e imprese. Puntiamo a un'intesa condivisa nel centrodestra, anche con Antonio Tajani. La Lega lavorerà per trasformare questa proposta in un risultato concreto".