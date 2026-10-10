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Politica Interna

Formazione: Aprea (FI),«Il talento è una politica industriale. Milano laboratorio nazionale per la crescita»

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Valorizzare le competenze, investire sui giovani e creare le condizioni perché possano restare in Italia e costruire il proprio futuro. È questa la sfida indicata da Valentina Aprea, esperta delle politiche della formazione e del lavoro e Responsabile del Dipartimento Istruzione di Forza Italia, intervenendo a «L'ottimismo della volontà», l'evento organizzato a Milano dal partito azzurro.
«Il talento non è soltanto una questione educativa, ma una leva strategica per la competitività del Paese. Se vogliamo crescere, dobbiamo collegare formazione, ricerca, innovazione e lavoro qualificato, offrendo ai giovani opportunità concrete per esprimere le proprie capacità», ha dichiarato Aprea.
«Milano ha una straordinaria concentrazione di università, imprese e centri di ricerca. La sfida è trasformarla da città in cui i giovani vengono a studiare a città in cui scelgono di restare, lavorare e costruire una famiglia. Perché se cresce il talento, cresce il lavoro e cresce l'Italia», ha concluso Aprea.

(AGENPARL)
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