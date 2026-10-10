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Puglia

IL COMUNE COMUNICA – “Sport e inclusione: il diritto di essere in gioco”: lunedì la presentazione del progetto di contrasto alle povertà educative rivolto ai minori vulnerabili

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Comune di Bari

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - "SPORT E INCLUSIONE: IL DIRITTO DI ESSERE IN GIOCO"

LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALLE POVERTÀ EDUCATIVE

RIVOLTO AI MINORI VULNERABILI

Si terrà lunedì 12 ottobre, alle ore 11, nella sala giunta di Palazzo della Città, la presentazione del progetto "Sport e inclusione: il diritto di essere in gioco", promosso dall'Associazione Per Mare con Filippo APS in collaborazione con i Circolo Canottieri Barion per contrastare le povertà educative e favorire l'inclusione sociale di minori provenienti da contesti fragili attraverso la pratica degli sport acquatici.

A illustrare le modalità e gli obiettivi del progetto, alla presenza dell'assessore alla Giustizia e al Benessere sociale e ai Diritti civili Michelangelo Cavone e del consigliere Fabio Sisto, presidente della Commissione consiliare Giustizia, Benessere sociale e Diritti civili, saranno Rosanna Di Salvia, componente del consiglio direttivo dell'Associazione Per Mare Con Filippo e Francesco Rossiello, presidente del Circolo Canottieri Barion.

(AGENPARL)
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