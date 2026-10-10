Piacenza, 9 ottobre 2026

*Oggetto:* *"Incontri d'arte" a Palazzo Farnese con il direttore Iommelli.

Dal 12 novembre al 10 giugno un ciclo di 8 appuntamenti*

Un viaggio in otto incontri, dedicato al ruolo fondamentale svolto dalle

donne nella storia dell'arte dal Rinascimento al Settecento. A guidarlo, in

a giugno, il direttore dei Musei Civici Antonio Iommelli, che proprio tra

le collezioni custodite nelle sale di Palazzo Farnese racconterà di

pittrici dal talento straordinario e di lungimiranti mecenati: da Isabella

d'Este ad Artemisia Gentileschi, sino a Madame de Pompadour, si andrà alla

scoperta di come queste figure così significative siano riuscite ad

affermare la propria identità e visione estetica. Tra botteghe familiari,

conventi, corti europee e salotti illuministi, saranno in primo piano le

storie, le tecniche e le strategie politiche con cui le donne hanno

plasmato il gusto e il patrimonio culturale dell'età moderna.

Non è richiesta la prenotazione, ma la partecipazione a ciascun

appuntamento – sempre con inizio alle 18 – sarà compresa nel biglietto di

accesso al Museo.

Si parte il 12 novembre, con il tema "Dietro la grata: monache, committenti

e artiste del sacro", per svelare il ruolo dei monasteri femminili quali

centri propulsori di cultura, arte e autonomia economica, dalla pittura

monastica di Plautilla Nelli alle ricche commissioni d'altare gestite

direttamente dalle abbadesse e dalle comunità religiose.

Il 10 dicembre, sarà la volta di Isabella d'Este e le grandi committenti

delle corti, con "Il sospetto del bello": un incontro dedicato al ruolo

fondamentale del matronage rinascimentale, all'analisi del mecenatismo e

delle strategie collezionistiche di figure chiave come la stessa d'Este, ma

anche Lucrezia Borgia, Eleonora di Toledo e Margherita d'Austria, capaci di

utilizzare l'arte come strumento politico, diplomatico e d'immagine.

Il 2027 si aprirà, il 14 gennaio, tra "Sante e virtuose: la nascita della

pittrice rinascimentale", ripercorrendo la storia dell'accesso delle donne

alle arti nel Rinascimento tra condizionamenti sociali, botteghe familiari

e conventi, con focus sulle pioniere come Caterina de' Vigri, Sofonisba

Anguissola e Lavinia Fontana, che si affermarono in un mondo dominato da

figure maschili.

L'11 febbraio, invece, il viaggio proseguirà "Oltre Oloferne: Artemisia

Gentileschi e il barocco drammatico". Al centro, la figura e la poetica

pittorica di Artemisia Gentileschi, analizzata oltre la vicenda biografica:

la maestria del chiaroscuro, la scelta di soggetti storici e allegorici

complessi e la capacità di imporsi nei mercati artistici di Roma, Firenze e

Napoli.

L'11 marzo, si racconteranno "Preziosi silenzi: Fede Galizia, Giovanna

Garzoni e la Natura morta", per comprendere come le donne abbiano

rivoluzionato e nobilitato i generi pittorici considerati "minori". Il

rigore scientifico, la botanica e la straordinaria sensibilità nella natura

morta di artiste come Galizia, Garzoni e Rachel Ruysch.

Il 15 aprile, protagoniste "Regine, madri e diplomatiche": l'influenza

delle grandi mecenati del Seicento nella definizione del Barocco di

rappresentanza. Dalla controversa e potente Olimpia Maidalchini, detta la

Pimpaccia, alle corti europee e alle reggenti come Maria de' Medici e

Cristina di Svezia.

Penultimo appuntamento il 13 maggio, con gli "Sguardi d'Europa: Rosalba

Carriera e la tecnica rivoluzionaria del pastello, la sensibilità e la

maestria di Elisabeth Vigée Le Brun ed Angelica Kauffmann, tra la conquista

delle accademie internazionali d'arte e il trionfo nel ritratto.

Il 10 giugno, l'incontro conclusivo dedicato a "Il gusto delle regine:

salotti, porcellane e muse dell'Illuminismo". Il matronage nel Settecento

tra corte e salotto letterario: l'impatto di figure come Madame de

Pompadour e Maria Teresa d'Austria sul gusto rococò e neoclassico, le arti

decorative, le porcellane di Sèvres e la promozione degli artisti.