IL COMUNE COMUNICA – aggiornato l’Albo comunale degli operatori culturali e di spettacolo per il 2026

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - AGGIORNATO L'ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI CULTURALI
E DI SPETTACOLO PER IL 2026
La ripartizione Culture, Religioni, Pari opportunità, Marketing territoriale e Sport rende noto che, con determinazione dirigenziale n. 15427 dell'8 ottobre 2026, è stato aggiornato l'Albo degli operatori culturali e di spettacolo per l'anno 2026. L'elenco complessivo quest'anno comprende 605 realtà tra associazioni, imprese e professionisti attivi nei settori della cultura e dello spettacolo ed è disponibile sul sito comunale nella pagina [ | Albo operatori culturali e di spettacolo ] .