Piacenza allo specchio”, al via un nuovo ciclo di incontri sulla legalità

(AGENPARL) - Roma, 10 Ottobre 2026 - Piacenza, 9 ottobre 2026
sulla legalità*
Lunedì 12 ottobre, alle 11, la sala consiliare del Municipio ospiterà la
conferenza stampa di presentazione del ciclo di incontri "Piacenza allo
specchio", promosso dall'Amministrazione comunale con l'associazione Avviso
Pubblico e Libera Piacenza, il cui referente Alessandro Molari interverrà
accanto all'assessora alla Cultura della Legalità e alla Partecipazione,
Gli organi di informazione sono vivamente invitati a partecipare.