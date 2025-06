(AGENPARL) - Roma, 23 Giugno 2025

Consiglio Metropolitano, nessun ostacolo alle attività istituzionali da

parte del sindaco Basile: il chiarimento della Regione Siciliana

L’Ufficio Ispettivo archivia il caso “Pietrafitta”

Nessuna “paralisi funzionale” e nessuna inadempienza o ostacolo allo svolgimento

delle attività del Consiglio Metropolitano da parte del sindaco Basile.

È quanto affermato, in modo lapidario, dall’Ufficio Ispettivo della Regione Siciliana,

che ha archiviato il procedimento avviato a seguito della segnalazione del consigliere

Pietrafitta, della relativa interrogazione e dell’esposto inviato alla Regione, con cui si

richiedeva un intervento sanzionatorio nei confronti di Basile.

L’Ufficio regionale, dopo aver richiamato il quadro normativo evidenziato dal

sindaco Basile nella sua risposta, sottolinea che non si è verificato alcun

rallentamento dell’attività, compresa quella ispettiva dei consiglieri, dal momento che

lo stesso Pietrafitta ha potuto presentare regolarmente la propria interrogazione e

svolgere le attività connesse.

La Regione, inoltre, invita il consigliere, per il futuro, a fare riferimento in prima

istanza — come previsto dalla legge — al segretario comunale, figura preposta alla

verifica della corretta applicazione delle normative e dei regolamenti.

Basile si dichiara soddisfatto dell’intervento chiarificatore e risolutivo del Servizio

Ispettivo che, con la disposta archiviazione, ha posto fine a una polemica ritenuta

pretestuosa ed evitabile. Auspica infine, per il futuro, un clima di collaborazione e di

doveroso rispetto istituzionale, a beneficio dei cittadini rappresentati.

