CDM SU PAYBACK, FILIERA INDUSTRIALE: DAL GOVERNO UN SEGNALE POSITIVO, ORA SUPERARE LA NORMA, TUTELARE LE PMI E GOVERNANCE PER IL SETTORE

CONSIGLIO MINISTRI SU PAYBACK, FILIERA INDUSTRIALE: DAL GOVERNO UN SEGNALE POSITIVO, ORA SUPERARE LA NORMA, TUTELARE LE PMI E GOVERNANCE PER IL SETTORE

Roma, 20 giugno 2025 – “Prendiamo atto del segnale di apertura del Governo, che oggi in Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento per risolvere l’annosa questione del payback sui dispositivi medici relativo al periodo 2015-2018. Il dialogo avviato con le istituzioni riconosce l’importanza economica di un comparto basato su ricerca, innovazione e tecnologie al servizio della salute. Il provvedimento prevede un contributo economico da parte di tutti gli attori coinvolti ed è frutto di una collaborazione instaurata tra imprese, Regioni e Governo, che ha portato a uno sconto per le imprese del 75% sull’importo originario ma che non risolve la complessa partita. continueremo il confronto con governo e il parlamento affinché nell’esame di conversione vengano inserite misure fondamentali – come la franchigia e la dilazione dei pagamenti – per la tutela delle piccole e medie realtà imprenditoriali. L’assunzione di responsabilità e impegno condivisi anche da parte del Ministero dell’Economia, del Ministero della Salute e delle Regioni ci auguriamo continui nei prossimi mesi nel Tavolo sul payback con l’obiettivo di superare questo meccanismo iniquo”. Questo il commento di Aforp Associazione Fornitori Ospedalieri, Confimi Industria Sanità, Confindustria Dispositivi Medici, Coordinamento filiera sul decreto approvato oggi in Consiglio dei ministri sul payback dei dispositivi medici relativo al periodo 2015-2018.

