(AGENPARL) - Roma, 17 Giugno 2025

(AGENPARL) – Tue 17 June 2025 COMUNICATO STAMPA

ITA Airways e Croce Rossa Italiana rafforzano la loro collaborazione

Roma, 17 giugno 2025 – Si rafforza la collaborazione fra ITA Airways, la Compagnia aerea nazionale

di riferimento, e Croce Rossa Italiana, l’organizzazione di volontariato che ha per scopo l’assistenza

sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di conflitto.

Il Presidente di ITA Airways, Sandro Pappalardo, e l’Amministratore Delegato della Compagnia,

Joerg Eberhart, hanno incontrato il Presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, ed il

Segretario Generale dell’Associazione, Luciano Calamaro, per ribadire l’interesse a proseguire e

consolidare la proficua collaborazione avviata nel 2024 con la firma del Protocollo d’Intesa,

finalizzato a realizzare azioni di empowerment, sensibilizzazione e promozione delle attività

istituzionali e di interesse pubblico poste in essere dalla CRI.

Nel corso dell’incontro è emersa, da ambo le parti, l’intesa di rinsaldare la cooperazione prevedendo,

tra le aree di interesse, la prosecuzione delle agevolazioni tariffarie per voli domestici e internazionali

per le attività istituzionali della CRI, la definizione di voli charter ad hoc, l’ulteriore

sviluppo delle attività di formazione in primo soccorso e BLSD (Basic Life Support and Defibrillation)

dedicate al personale di ITA Airways, oltre che la promozione e il sostegno di iniziative volte a favorire

raccolte fondi dedicate alla CRI.

La collaborazione con ITA Airways e Croce Rossa Italiana riflette l’impegno congiunto nel

promuovere la cultura dell’attenzione verso le comunità e le persone in situazioni di vulnerabilità,

confermando il ruolo centrale della Sostenibilità nella strategia di ITA Airways.

Per informazioni alla stampa:

Pietro Caldaroni, Head of Communication & Institutional Relations

Informazioni su ITA Airways

ITA Airways è la Compagnia aerea italiana di riferimento. Partecipata al 59% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e al 41% da Deutsche

Lufthansa AG, ITA Airways opera servizi di trasporto aereo passeggeri e merci e garantisce all’Italia una connettività di qualità sia con destinazioni

internazionali, a sostegno del turismo e del commercio con l’estero, sia all’interno del Paese, sfruttando anche la mobilità integrata.

La Compagnia, attraverso una forte digitalizzazione di processi che assicurino la migliore esperienza possibile e servizi personalizzati, pone al centro

della propria strategia il servizio ai Clienti coniugato alla Sostenibilità, declinata nel suo aspetto Ambientale (flotta giovane, tecnologicamente avanzata

per ridurre l’impatto ambientale), Sociale (attenzione alle proprie persone e alle collettività nei territori in cui opera) e di Governance (integrazione della

sostenibilità nelle strategie e nei processi interni).

Informazioni sulla Croce Rossa Italiana

La Croce Rossa Italiana è un’organizzazione di volontariato che ha per scopo l’assistenza sanitaria e sociale sia in tempo di pace che in tempo di

conflitto. Associazione di alto rilievo, è posta sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica. La CRI fa parte del Movimento Internazionale della

Croce Rossa. Nelle sue azioni a livello internazionale si coordina con il Comitato Internazionale della Croce Rossa, nei Paesi in conflitto, e con la

Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa per gli altri interventi. Ad oggi sono circa 150mila le Volontarie e i Volontari della Croce

Rossa Italiana attivi su tutto il territorio nazionale in oltre 670 Comitati territoriali.